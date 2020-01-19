Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери

САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области , подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, мужчина с ребенком выпали из окна квартиры на пятом этаже дома, у обоих имеются травмы, характерные для падения с высоты.

"По данным следствия, вечером 18 января под окнами квартиры, расположенной на пятом этаже дома в селе Засечное Пензенского района, с телесными повреждениями был обнаружен мужчина со своей трехлетней дочерью. Подозреваемый и ребенок госпитализированы в лечебные учреждения Пензы, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Следователи в отношении 30-летнего отца девочки возбудили дело по статье УК РФ "Покушение на убийство малолетнего". Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.