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Пензенская область
Пензенская область
2020-01-19T14:02+0300
https://ria.ru/20200119/1563598325.html
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
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РИА Новости

Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери

14:02 19.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
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САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, мужчина с ребенком выпали из окна квартиры на пятом этаже дома, у обоих имеются травмы, характерные для падения с высоты.
"По данным следствия, вечером 18 января под окнами квартиры, расположенной на пятом этаже дома в селе Засечное Пензенского района, с телесными повреждениями был обнаружен мужчина со своей трехлетней дочерью. Подозреваемый и ребенок госпитализированы в лечебные учреждения Пензы, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Следователи в отношении 30-летнего отца девочки возбудили дело по статье УК РФ "Покушение на убийство малолетнего". Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
"В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы условия жизни и воспитания малолетней девочки, будет установлено, проводилась ли профилактическая работа с данной семьей сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в СК.
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