Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-19T13:54+0300
https://ria.ru/20200119/1563598222.html
В Сирию за сутки вернулась почти тысяча беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn25.img.ria.ru/images/156209/37/1562093738_0:109:1734:1084_1036x0_80_0_0_40c4c6d95b754386ccb451c62a278d9b.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулась почти тысяча беженцев из Иордании и Ливана

13:54 19.01.2020
268
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевочка в палаточном городке в Сирии
Девочка в палаточном городке в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Девочка в палаточном городке в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 700 человек прибыли из Иордании, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 995 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 288 человек (женщин – 87, детей – 147), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 707 человек (женщин – 212, детей – 361)", - говорится в сообщении.
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
01:38Война в Сирии
Десятки террористов с танками и БМП атаковали военных в Сирии
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 33 взрывоопасных предмета.
100000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Солдаты сирийской армии
Россия за сутки зафиксировала 65 нарушений перемирия в Сирии
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков Boeing за границу
Тегеран
Вылеты из аэропорта Тегерана приостановили из-за снегопада
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео и Чавушоглу обсудили контроль за соблюдением перемирия в Ливии
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Италия готова принять следующую встречу по Ливии
Бойцы ПНС в Триполи
На конференции в Берлине запустят мониторинг прекращения огня в Ливии
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Парламент востока Ливии заявил, что не допустит вмешательства Турции
Премьер-министр Ливана Саад Харири
И.о. премьера Ливана Харири призвал не провоцировать народ
Шарль Мишель
Глава Евросовета: политическому процессу в Ливии нужен перезапуск
Ирак
Иракские силовики задержали одного из главарей ИГ*
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
Десятки террористов с танками и БМП атаковали военных в Сирии
Королева Великобритании Елизавета в Палате лордов на открытии парламента в Вестминстерском дворце в Лондоне
СМИ: Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец
Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС встретился с главой МИД Египта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Премьер Катара поздравил Мишустина с новой должностью
Вид на город Сирт, Ливия
Источник рассказал о создании групп контроля в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
Лента новостейМолния