В Сирию за сутки вернулась почти тысяча беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 995 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 288 человек (женщин – 87, детей – 147), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 707 человек (женщин – 212, детей – 361)", - говорится в сообщении.