В Сирию за сутки вернулась почти тысяча беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 700 человек прибыли из Иордании, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 995 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 288 человек (женщин – 87, детей – 147), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 707 человек (женщин – 212, детей – 361)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 33 взрывоопасных предмета.