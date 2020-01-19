Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T13:51+0300
https://ria.ru/20200119/1563598154.html
Россия за сутки зафиксировала 65 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156278/04/1562780420_0:9:3211:1815_1036x0_80_0_0_176ab5e1c3ffce071848692ae44a988b.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 65 нарушений перемирия в Сирии

13:51 19.01.2020
191
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСолдаты сирийской армии
Солдаты сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Солдаты сирийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 65 нарушений, Турция - 63, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 65 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 19, Алеппо – 19, Идлиб – 24, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 63 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 45, Идлиб – 18", - говорится в бюллетене.
Город Дума в окрестностях Дамаска
Вчера, 13:22Война в Сирии
Экс-министр: финансовый кризис в Сирии может спровоцировать протесты
В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,2 тонны, в населенном пункте Эс-Скурия провинции Ракка было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
100010
Обсудить 0
СирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Девочка в палаточном городке в Сирии
В Сирию за сутки вернулась почти тысяча беженцев из Иордании и Ливана
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео и Чавушоглу обсудили контроль за соблюдением перемирия в Ливии
Нефтяной станок-качалка
МИД Катара прокомментировал закрытие портов для экспорта нефти в Ливии
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Италия готова принять следующую встречу по Ливии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Премьер Катара поздравил Мишустина с новой должностью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган призвал прекратить агрессивную политику Хафтара
Премьер-министр Ливана Саад Харири
И.о. премьера Ливана Харири призвал не провоцировать народ
Вид на город Сирт, Ливия
Источник рассказал о создании групп контроля в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400, заявил Эрдоган
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков Boeing за границу
Бойцы ПНС в Триполи
На конференции в Берлине запустят мониторинг прекращения огня в Ливии
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Число погибших при обстреле казармы в Йемене возросло до 80 человек
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Россияне вошли в тройку лидеров по числу покупок жилья в Турции
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Парламент востока Ливии заявил, что не допустит вмешательства Турции
Королева Великобритании Елизавета в Палате лордов на открытии парламента в Вестминстерском дворце в Лондоне
СМИ: Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37В СЖР оценили слова главы Чувашии в адрес независимых журналистов
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
Лента новостейМолния