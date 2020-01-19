Россия за сутки зафиксировала 65 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 65 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 19, Алеппо – 19, Идлиб – 24, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 63 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 45, Идлиб – 18", - говорится в бюллетене.

В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,2 тонны, в населенном пункте Эс-Скурия провинции Ракка было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.