Помпео и Чавушоглу обсудили контроль за соблюдением перемирия в Ливии

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео провел в Берлине встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу , стороны согласились с необходимостью механизма контроля за соблюдением прекращения огня в Ливии.

"Сегодня в Берлине министр иностранных дел Турции Чавушоглу и я обсудили ливийский мирный процесс. Мы согласились с необходимостью официального соглашения о прекращении огня и надежного механизма контроля", - написал Помпео в Twitter

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Госсекретарь США также сообщил, что провел "продуктивную" встречу с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Зайедом Аль Нахайяном, в ходе которой американский дипломат подчеркнул необходимость прекращения огня, возвращения к политическому процессу и прекращению иностранного вмешательства в дела Ливии.

Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.