Глава Евросовета: политическому процессу в Ливии нужен перезапуск

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Глава Евросовета Шарль Мишель поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за организацию в Берлине конференции по Ливии и заявил, что пришло время подтвердить прекращение огня, соблюдать оружейное эмбарго и перезапустить политический процесс.

"Благодарю канцлера (Ангелу) Меркель за организацию берлинской конференции по Ливии. Настало время подтвердить прекращение огня, соблюдать оружейное эмбарго ООН и перезапустить политический процесс", - говорится в сообщении Мишеля в Twitter

Thank you Chancellor Merkel for organizing the #BerlinConference on Libya.



It is time to consolidate ceasefire, respect the #UN arms embargo and re-launch the political process.



This is what the people of #Libya need and it is vital for the security and stability of the #EU pic.twitter.com/GLijACysCN — Charles Michel (@eucopresident) January 19, 2020

Он добавил, что это не только нужно жителям самой страны, но что это необходимо "для безопасности и стабильности ЕС".

В воскресенье в Берлине пройдёт Международная конференция по урегулированию в Ливии.

Президенты РФ и Турции Владимира Путина и его турецкий коллега Тайип Эрдоган 8 января в Стамбуле договорились о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на основных фронтах противостояния установилось перемирие.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января и станет их логическим продолжением. В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.