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МИД Катара прокомментировал закрытие портов для экспорта нефти в Ливии
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РИА Новости

МИД Катара прокомментировал закрытие портов для экспорта нефти в Ливии

13:41 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
ДОХА, 19 янв - РИА Новости. Катар недоумевает по поводу заявления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром о закрытии ряда портов на востоке страны для экспорта нефти, говорится в заявлении МИД Катара.
Ранее национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение после того, как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра. В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.
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"Богатства страны принадлежат ее народу, и ни одна из сторон не должна использовать это как способ давления... Служение интересам ливийского народа выше всяких расчетов. Катар призывает мировое сообщество и Совет безопасности ООН взять на себя ответственность, чтобы действующие вне закона вооруженные группировки были признаны криминальными и ограничены в своей деятельности, чтобы сохранить целостность ливийской территории и мир в стране, а также создать правовые и политические основы для строительства гражданского государства", - отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД Катара отметил, что "урегулирование конфликта в Ливии начинается с возврата к политическому диалогу и работе по созданию гражданских структур государства".
В воскресенье в Берлине пройдет конференция по установлению мира в Ливии, но Катар не был туда приглашен, несмотря на требование МИД триполийского Правительства национального согласия.
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Конференция по Ливии в БерлинеМИД КатараХалифа ХафтарЛивияКатарВ мире
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