МИД Катара прокомментировал закрытие портов для экспорта нефти в Ливии

"Богатства страны принадлежат ее народу, и ни одна из сторон не должна использовать это как способ давления... Служение интересам ливийского народа выше всяких расчетов. Катар призывает мировое сообщество и Совет безопасности ООН взять на себя ответственность, чтобы действующие вне закона вооруженные группировки были признаны криминальными и ограничены в своей деятельности, чтобы сохранить целостность ливийской территории и мир в стране, а также создать правовые и политические основы для строительства гражданского государства", - отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.