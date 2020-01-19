МИД Турции сообщил о возобновлении работ на шельфе Кипра

"Наше буровое судно "Явуз" в пятницу прибыло на лицензионное месторождение к югу от острова Кипр, чтобы выполнить третий этап буровой деятельности в соответствии с лицензиями, предоставленными правительством (самопровозглашенной – ред.) Турецкой республики Северного Кипра в 2011 году. Турки-киприоты имеют по крайней мере столько же прав, сколько греки-киприоты. Если там есть нефть и природный газ, обе стороны должны делиться доходами", - говорится в заявлении Аксоя.
"ЕС с 2003 года молчит об узурпации прав нашей страны и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье. Он должен прекратить свою предвзятую и основанную на двойных стандартах политику, далекую от реальности. Никто не должен сомневаться, что мы будем продолжать защищать права турок-киприотов на природные ресурсы острова", - добавил представитель МИД Турции.