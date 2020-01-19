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МИД Турции сообщил о возобновлении работ на шельфе Кипра
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РИА Новости

МИД Турции сообщил о возобновлении работ на шельфе Кипра

13:41 19.01.2020
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© Flickr / Pete EdgelerКоралловая бухта, Кипр
Коралловая бухта, Кипр
© Flickr / Pete Edgeler
АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра, буровое судно "Явуз" прибыло для проведения работ к югу от острова, заявил официальной представитель МИД Турции Хами Аксой.
Правительство Республики Кипр заявляет о постоянно нарушении Турцией суверенных прав Кипра. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждение этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра.

"Наше буровое судно "Явуз" в пятницу прибыло на лицензионное месторождение к югу от острова Кипр, чтобы выполнить третий этап буровой деятельности в соответствии с лицензиями, предоставленными правительством (самопровозглашенной – ред.) Турецкой республики Северного Кипра в 2011 году. Турки-киприоты имеют по крайней мере столько же прав, сколько греки-киприоты. Если там есть нефть и природный газ, обе стороны должны делиться доходами", - говорится в заявлении Аксоя.

По его словам, предложение властей Северного Кипра от июля 2019 года о "справедливом распределении доходов от углеводородных ресурсов остается в силе и является важной возможностью для решения проблемы". Аксой также раскритиковал ЕС за "предвзятый подход" к действиям Турции в Восточном Средиземноморье.
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"ЕС с 2003 года молчит об узурпации прав нашей страны и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье. Он должен прекратить свою предвзятую и основанную на двойных стандартах политику, далекую от реальности. Никто не должен сомневаться, что мы будем продолжать защищать права турок-киприотов на природные ресурсы острова", - добавил представитель МИД Турции.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении. На неформальной трехсторонней встрече лидеров двух общин и генсека ООН 25 ноября в Берлине было решено стремиться к их возобновлению.
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КипрСеверный КипрТурцияВ мире
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