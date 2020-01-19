Володин заявил, что пришло время для внесения изменений в Конституцию

"Время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась, и повзрослели все. Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность", - заявил Володин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможном обострении ситуации в парламенте после внесения изменений в конституцию, как это было в 90-х годах.