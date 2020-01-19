Володин заявил, что пришло время для внесения изменений в Конституцию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. В российском парламенте будет больше диалога и обратной связи, время конфликтных ситуаций, подобных тем, что были в 90-е годы, прошло, у нас есть политическая культура, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, касаясь вопроса об внесении изменений в Конституцию РФ.
Президент РФ Владимир Путин 15 января в своем послании Федеральному Собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ и наделить Госдуму России правом утверждать премьер-министра и правительство.
"Время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась, и повзрослели все. Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность", - заявил Володин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о возможном обострении ситуации в парламенте после внесения изменений в конституцию, как это было в 90-х годах.