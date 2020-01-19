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Силуанов назвал задачу по поддержке семей приоритетной
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РИА Новости

Силуанов назвал задачу по поддержке семей приоритетной

13:39 19.01.2020 (обновлено: 14:20 19.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Антон Силуанов. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. Внедрение мер по поддержке семей, о которых в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ, является приоритетным направлением работы, сколько бы это не потребовало ресурсов, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.
Российский лидер, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.
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"Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов", - заявил Силуанов.
В свою очередь и.о. заместителя председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила в интервью программе, что в настоящее время есть все составляющие, чтобы решать поставленные президентом задачи.
"Есть ресурсы и воля - все составляющие, чтобы решать самые сложные задачи", - сказала она.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
15 января, 21:50Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья назвал новые меры поддержки семьи прорывными
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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