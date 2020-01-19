Силуанов назвал задачу по поддержке семей приоритетной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. Внедрение мер по поддержке семей, о которых в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ, является приоритетным направлением работы, сколько бы это не потребовало ресурсов, заявил в интервью программе Внедрение мер по поддержке семей, о которых в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ, является приоритетным направлением работы, сколько бы это не потребовало ресурсов, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов

Российский лидер, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.

"Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов", - заявил Силуанов.

В свою очередь и.о. заместителя председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила в интервью программе, что в настоящее время есть все составляющие, чтобы решать поставленные президентом задачи.