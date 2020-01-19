Число погибших при обстреле казармы в Йемене возросло до 80 человек

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число погибших при ракетном обстреле лагеря йеменской армии "аль-Майль" в провинции Мариб на северо-востоке Йемена увеличилось до 80 человек, сообщает местный телеканал Belqees TV со ссылкой на медицинский источник.
Ранее сообщалось о 70 погибших и 50 раненых.
По словам источника в больнице Мариба, число жертв выросло до 80, десятки получили ранения. Как сообщил военный источник телеканала, обстрел был произведен при помощи баллистической ракеты и беспилотника.
Йеменская армия обвинила в обстреле мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.
20 декабря 2019, 01:51Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными