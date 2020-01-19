Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Умер бывший гитарист и один из основателей белорусской группы " Умер бывший гитарист и один из основателей белорусской группы " Ляпис Трубецкой " Руслан Владыко, сообщил РИА Новости директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз.

"К сожалению, его не стало, он умер сегодня утром... полгода находился в коме", - сказал собеседник агентства.

Летом гитариста избили в Минске, с тех пор он находился в коме.