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Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко
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РИА Новости

Умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко

13:19 19.01.2020 (обновлено: 16:40 19.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняГитарист музыкальных групп "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy Руслана Владыко
Гитарист музыкальных групп Ляпис Трубецкой и Trubetskoy Руслана Владыко
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Умер бывший гитарист и один из основателей белорусской группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, сообщил РИА Новости директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз.
"К сожалению, его не стало, он умер сегодня утром... полгода находился в коме", - сказал собеседник агентства.
Летом гитариста избили в Минске, с тех пор он находился в коме.
Руслан Владыко играл в "Ляписе Трубецком" с момента основания группы и до ее распада в 2014 году. После этого он занимался сольными проектами.
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19 января, 13:51
Juras Слободчиков
402006
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