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Во Владивостоке после крупного пожара в торговом центре завели дело
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РИА Новости

Во Владивостоке после крупного пожара в торговом центре завели дело

13:17 19.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следователи во Владивостоке завели уголовное дело по факту халатности после крупного пожара в торговом центре "Максим", который произошел в сентябре 2019 года, сообщается на сайте СК по Приморскому краю.
По версии СК, с марта 2018 по сентябрь 2019 года надзорные службы, контролирующие соблюдение коммерческими организациями требований пожарной безопасности, не выявили нарушений в ходе проверки ТЦ.
Сотрудники МЧС рядом с торговым центром Максим во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
02:39
Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
Уточняется, что нарушения имелись в кафе на четвертом этаже: там не было автоматических установок пожаротушения, в неработающем состоянии была пожарная сигнализация. В результате, во время возгорания в складском помещении кафе не было сигналов, огонь распространился по другим помещениям ТЦ. Ущерб от пожара составил 7 миллионов рублей.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту возгорания неисправной проводки в торговом центре "Максим" по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался утром 21 сентября и охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. Полностью пожар был потушен на следующий день. В торговом центре выгорели несколько верхних этажей – со второго по шестой.
Пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ в ДФО сообщила, что причиной пожара в ТЦ стала неисправная электропроводка. Прокуратура также завела уголовное дело о халатности.
Торговый центр "Максим" во Владивостоке – один из крупнейших в городе, общая площадь - 16 тысяч квадратных метров. В нем располагалось почти 200 магазинов, семь кафе и кофеен, детский развлекательный центр.
Тушение пожара
Вчера, 14:31
В Новосибирской области произошел пожар в торговом центре
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Следственный комитет РФВладивостокРоссияПриморский крайПроисшествия
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