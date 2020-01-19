Во Владивостоке после крупного пожара в торговом центре завели дело

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следователи во Следователи во Владивостоке завели уголовное дело по факту халатности после крупного пожара в торговом центре "Максим", который произошел в сентябре 2019 года, сообщается на сайте СК по Приморскому краю.

По версии СК, с марта 2018 по сентябрь 2019 года надзорные службы, контролирующие соблюдение коммерческими организациями требований пожарной безопасности, не выявили нарушений в ходе проверки ТЦ.

Уточняется, что нарушения имелись в кафе на четвертом этаже: там не было автоматических установок пожаротушения, в неработающем состоянии была пожарная сигнализация. В результате, во время возгорания в складском помещении кафе не было сигналов, огонь распространился по другим помещениям ТЦ. Ущерб от пожара составил 7 миллионов рублей.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту возгорания неисправной проводки в торговом центре "Максим" по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался утром 21 сентября и охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. Полностью пожар был потушен на следующий день. В торговом центре выгорели несколько верхних этажей – со второго по шестой.

Пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ в ДФО сообщила, что причиной пожара в ТЦ стала неисправная электропроводка. Прокуратура также завела уголовное дело о халатности.