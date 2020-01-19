Медведев рассказал о введении должности зампреда Совбеза

"Это не только обороноспособность, хотя это, конечно, и обороноспособность. Это не только защита суверенитета, но и целый ряд важнейших решений, которые связаны с защитой прав человека, с экологическими вопросами, с решением вопросов промышленной экономической безопасности, обеспечением, кстати сказать, экономической безопасности в условиях, когда на нас, например, давят теми же самыми санкциями. И международные вопросы", - пояснил Медведев.