Медведев рассказал о введении должности зампреда Совбеза

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев, указом президента назначенный на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, заявил, что в ведении этой должности нет ничего неожиданного, такие идеи существовали и ранее.
"Ничего неожиданного в этой должности нет. Кроме того, что этой должности… до этого не было. Но такие идеи на самом деле существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации - а председателем по Конституции является президент - я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.
Он отметил, что Совет безопасности готовит "важнейшие решения в сфере безопасности, обеспечения суверенитета страны для президента".
"Это не только обороноспособность, хотя это, конечно, и обороноспособность. Это не только защита суверенитета, но и целый ряд важнейших решений, которые связаны с защитой прав человека, с экологическими вопросами, с решением вопросов промышленной экономической безопасности, обеспечением, кстати сказать, экономической безопасности в условиях, когда на нас, например, давят теми же самыми санкциями. И международные вопросы", - пояснил Медведев.
Он выразил надежду на то, что его опыт в качестве главы правительства и в качестве президента, возглавлявшего Совет безопасности, пригодится ему в работе на новом посту.