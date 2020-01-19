Медведев рассказал о планах на будущее

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.