Медведев рассказал о планах на будущее

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, как изменилась его жизнь после отставки и какие у него планы на будущее, ответил, что пользуясь выходными днями он уехал кататься на лыжах, а по возвращению приступит к своим рабочим обязанностям.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.
"Она изменилась следующим образом - я просто приехал пару дней покататься на лыжах, пользуясь выходными днями. Значит, вот сейчас покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать. Так что в этом смысле особых изменений нет, я продолжу работу", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.