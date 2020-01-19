МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший председатель правительства РФ Бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен работой правительства, учитывая условия кризиса и санкции.

"Ну я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти", - сказал он в интервью Первому каналу.

Медведев добавил, что окончательные оценки всегда дают люди, но с точки зрения организации работы и тех задач, которые решались, это было исключительно важное и сложное время. "Но вот давайте посмотрим. Значит, работа первого правительства началась в тот период, когда Россию, как и весь остальной мир, накрыла вторая волна кризиса. Резко упали цены на энергоносители. А это для нашей страны, ну чего скрывать, ключевой фактор. Это, естественно, сразу ударило по бюджету, по многим программам", - сказал он.

По словам Медведева, после "возвращения Крыма в нашу страну" последовали санкции.

"Это, естественно, довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных да еще и кризисных условиях. Но и по сути заняться важнейшей темой, которой никогда до этого правительство не занималось - импортозамещением. Потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны. С другой стороны, мы сделали ставку на то, чтобы заместить многие виды товаров, продовольствия на наших полках, на прилавках магазинов и просто создавать новые российские продукты и товары. Это была тоже очень серьезная и большая работа", - считает Медведев.

Он добавил, что члены его кабмина должны были в этих очень сложных условиях (санкции плюс кризис) удержать макроэкономическую стабильность. "Обычно об этом рассуждают, как об общих вещах. Но это совсем не общие вещи. Это рост цен. Значит я напомню, что в начале инфляция выросла до 13, до 15%. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция - это результат деятельности правительства и Центрального Банка, об этом, кстати, президент специально сказал в послании. Она составляет 3%", - указал Медведев, добавив, что это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны.