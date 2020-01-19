Медведев рассказал о задачах "Единой России"

"Но и решает отдельные вопросы, связанные с развитием конкретных регионов, конкретных городов и так далее. Нужно готовиться и к тем выборам, которые будут в этом году 13 сентября. И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году", - заявил Медведев.