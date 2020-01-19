Медведев рассказал о задачах "Единой России"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экс-глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что партии сейчас необходимо готовиться к предстоящим в этом году выборам в единый день голосования 13 сентября и потенциально к выборам в Госдуму 2021 года.
В интервью "Первому каналу", говоря о судьбе и задачах партии, руководителем которой он остаётся, Медведев отметил, что партия решает те же самые задачи, что стоят перед всей страной, - сейчас они связаны с повышением уровня благосостояния граждан и реализацией нацпроектов. По его словам, ЕР и в рамках первичных организаций, и на уровне партийного руководства "всячески старается помогать в реализации этих задач".
"Но и решает отдельные вопросы, связанные с развитием конкретных регионов, конкретных городов и так далее. Нужно готовиться и к тем выборам, которые будут в этом году 13 сентября. И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году", - заявил Медведев.