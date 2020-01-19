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2020-01-19T13:09+0300
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Медведев рассказал о задачах "Единой России"
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РИА Новости

Медведев рассказал о задачах "Единой России"

13:08 19.01.2020 (обновлено: 13:09 19.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экс-глава правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что партии сейчас необходимо готовиться к предстоящим в этом году выборам в единый день голосования 13 сентября и потенциально к выборам в Госдуму 2021 года.
В интервью "Первому каналу", говоря о судьбе и задачах партии, руководителем которой он остаётся, Медведев отметил, что партия решает те же самые задачи, что стоят перед всей страной, - сейчас они связаны с повышением уровня благосостояния граждан и реализацией нацпроектов. По его словам, ЕР и в рамках первичных организаций, и на уровне партийного руководства "всячески старается помогать в реализации этих задач".
"Но и решает отдельные вопросы, связанные с развитием конкретных регионов, конкретных городов и так далее. Нужно готовиться и к тем выборам, которые будут в этом году 13 сентября. И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году", - заявил Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13:03
Медведев заявил, что остается председателем "Единой России"
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Дмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияРоссияПолитика
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