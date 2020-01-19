Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-19T13:07+0300
https://ria.ru/20200119/1563597157.html
Медведев назвал рост реальных доходов населения нерешенной задачей
https://cdn21.img.ria.ru/images/155855/83/1558558377_0:748:2048:1900_1036x0_80_0_0_9358c32d32147775e0bcc0f71436acd2.jpg
РИА Новости

Медведев назвал рост реальных доходов населения нерешенной задачей

13:07 19.01.2020
902
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что рост реальных доходов населения стал одной из нерешенных задач ушедшего кабмина.
"Безусловно, были и трудности. Это так. Были и нерешенные задачи. И, естественно, сейчас ими нужно будет заниматься. Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Вчера, 08:00
Отсчет пошел: что будет с экономикой после отставки правительства
Также он указал, что за время его работы были и очень сложные, болезненные решения. "Я имею в виду пенсионную реформу", - пояснил Медведев.
Также Медведев поблагодарил всех коллег, которые в сложной ситуации внутри страны, "имею в виду международные ее аспекты, вели эту весьма и весьма непростую работу".
36001023
Обсудить 0
Формирование нового правительстваДмитрий МедведевРоссияЭкономика
Рекомендуем
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о планах на будущее
Запуск в США
Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Сотрудник ДПС
Сотрудника ГИБДД подозревают в провоцировании ДТП под Петербургом
Тимур Гайдуков
Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
Автомобиль УАЗ-3972
УАЗ раскрыл подробности проекта по созданию автомобиля для Минобороны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния