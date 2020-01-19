Медведев назвал рост реальных доходов населения нерешенной задачей

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что рост реальных доходов населения стал одной из нерешенных задач ушедшего кабмина.
"Безусловно, были и трудности. Это так. Были и нерешенные задачи. И, естественно, сейчас ими нужно будет заниматься. Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.
Также он указал, что за время его работы были и очень сложные, болезненные решения. "Я имею в виду пенсионную реформу", - пояснил Медведев.
Также Медведев поблагодарил всех коллег, которые в сложной ситуации внутри страны, "имею в виду международные ее аспекты, вели эту весьма и весьма непростую работу".