Медведев назвал рост реальных доходов населения нерешенной задачей

Отсчет пошел: что будет с экономикой после отставки правительства

Отсчет пошел: что будет с экономикой после отставки правительства

Также он указал, что за время его работы были и очень сложные, болезненные решения. "Я имею в виду пенсионную реформу", - пояснил Медведев.