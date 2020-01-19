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Медведев заявил, что остается председателем "Единой России"
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РИА Новости

Медведев заявил, что остается председателем "Единой России"

13:03 19.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что остается председателем партии "Единая Россия", его должность заместителя председателя Совбеза это позволяет.
"Но вот если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии "Единая Россия". Это наша ведущая политическая сила, это правящая партия. На ней лежит огромная ответственность перед нашими людьми, перед страной за развитие страны", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.
Он добавил, что сейчас важнейшие задачи связаны с повышением уровня благосостояния людей, задач, основанных на национальных проектах.
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