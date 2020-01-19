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Парламент Иордании проголосовал против импорта израильского газа
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РИА Новости

Парламент Иордании проголосовал против импорта израильского газа

12:57 19.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Столица Иордании город Амман. Архивное фото
БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Парламент Иордании большинством голосов выступил против импорта газа из Израиля, сообщает иорданское государственное информагентство "Петра".
"Совет депутатов большинством голосов выступил за законопроект, запрещающий импорт газа из Израиля", - пишет агентство.
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Ранее в Аммане прошли массовые демонстрации граждан, выступавших против импорта израильского газа. Демонстранты упрекали правительство в отказе сотрудничать с рядом арабских государств, предлагавших помощь в снабжении топливом, и требовали полного аннулирования договора с "оккупантами", а также пересмотра подписанных ранее соглашений с Израилем.
Консорциум во главе с американской Noble Energy, разрабатывающий израильское газовое месторождение "Левиафан", подписал в сентябре 2016 года соглашение о поставках газа Национальной энергетической компании Иордании (National Electric Power Company Ltd., NEPCO). Газ должен был использоваться для выработки электроэнергии. Предполагалось, что в рамках соглашения Noble Energy и партнеры по консорциуму поставят около 1,6 триллиона кубических футов (45,3 миллиарда кубометров) газа с месторождения "Левиафан" на протяжении 15 лет. Выручка от сделки оценивалась приблизительно в 10 миллиардов долларов.
Власти Иордании ранее заявляли, что данный проект позволит сэкономить на электроэнергии порядка 700 миллионов иорданских динаров (более одного миллиарда долларов).
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ИорданияИзраильВ мире
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