СМИ: участники встречи по Ливии призовут не атаковать нефтяные объекты

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Участники международной конференции по урегулированию в Участники международной конференции по урегулированию в Ливии призовут все стороны конфликта воздержаться от враждебных действий против нефтяных объектов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект итогового коммюнике.

Согласно агентству, проект коммюнике, который будет обсуждаться на саммите, также включает признание Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии единственной законной структурой, которой разрешено продавать ливийскую нефть.

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турциии станет их логическим продолжением. И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.

В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.