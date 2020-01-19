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СМИ: участники встречи по Ливии призовут не атаковать нефтяные объекты
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РИА Новости

СМИ: участники встречи по Ливии призовут не атаковать нефтяные объекты

12:46 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© AP Photo / Hussein MallaРаботник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011
© AP Photo / Hussein Malla
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Участники международной конференции по урегулированию в Ливии призовут все стороны конфликта воздержаться от враждебных действий против нефтяных объектов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект итогового коммюнике.
Согласно агентству, проект коммюнике, который будет обсуждаться на саммите, также включает признание Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии единственной законной структурой, которой разрешено продавать ливийскую нефть.
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Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турциии станет их логическим продолжением. И.о министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.
В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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