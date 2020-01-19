В МИД Италии предложили вводить санкции для разрешения кризиса в Ливии

РИМ, 19 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил вводить международные санкции в отношении тех, кто подпитывает гражданский конфликт в Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил вводить международные санкции в отношении тех, кто подпитывает гражданский конфликт в Ливии

"Италия полностью уверена в позитивной роли, которую может сыграть Европа. Ясно, что как Италия мы призваны играть центральную роль в стабилизации ситуации в Ливии, но необходимо иметь возможность рассчитывать на поддержку наших партнеров. И в равной степени целесообразно, что предпринимались усилия для наказания тех, кто продолжает разжигать войну в Ливии. Сейчас санкции предусматриваются введенным эмбарго ООН, но мы должны обеспечить их соблюдение", - заявил Ди Майо в интервью газете Il Messaggero в преддверии берлинской конференции по ливийскому урегулированию.

По его словам, ключевой задачей для стабилизации Ливии является "укрепление режима прекращения огня".

"Необходимо продолжать работу по остановке всех внешних вмешательств, начиная с применения и мониторинга эмбарго на поставки оружия", - заявил министр.

Говоря об открывающейся в воскресенье конференции в Берлине, Ди Майо отметил, что она является "не конечной точкой, а необходимым и правильным шагом на сложном пути, который еще потребует времени".

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской нацармии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством нацсогласия Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.