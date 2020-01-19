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В МИД Италии предложили вводить санкции для разрешения кризиса в Ливии
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РИА Новости

В МИД Италии предложили вводить санкции для разрешения кризиса в Ливии

12:44 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ситуация в Ливии. Архивное фото
РИМ, 19 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил вводить международные санкции в отношении тех, кто подпитывает гражданский конфликт в Ливии.
"Италия полностью уверена в позитивной роли, которую может сыграть Европа. Ясно, что как Италия мы призваны играть центральную роль в стабилизации ситуации в Ливии, но необходимо иметь возможность рассчитывать на поддержку наших партнеров. И в равной степени целесообразно, что предпринимались усилия для наказания тех, кто продолжает разжигать войну в Ливии. Сейчас санкции предусматриваются введенным эмбарго ООН, но мы должны обеспечить их соблюдение", - заявил Ди Майо в интервью газете Il Messaggero в преддверии берлинской конференции по ливийскому урегулированию.
По его словам, ключевой задачей для стабилизации Ливии является "укрепление режима прекращения огня".
"Необходимо продолжать работу по остановке всех внешних вмешательств, начиная с применения и мониторинга эмбарго на поставки оружия", - заявил министр.
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
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Говоря об открывающейся в воскресенье конференции в Берлине, Ди Майо отметил, что она является "не конечной точкой, а необходимым и правильным шагом на сложном пути, который еще потребует времени".
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской нацармии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством нацсогласия Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеМИД ИталииЛивияВ мире
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