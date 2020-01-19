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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-19T12:44+0300
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Медиакорпорация Китая провела онлайновый "Молодежный карнавал"
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РИА Новости

Медиакорпорация Китая провела онлайновый "Молодежный карнавал"

12:44 19.01.2020
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© Фото : предоставлено Медиакорпорацией КитаяНовогодний гала-концерт в Пекине
Новогодний гала-концерт в Пекине
© Фото : предоставлено Медиакорпорацией Китая
Новогодний гала-концерт в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая провела онлайн-гала "Молодежный карнавал" по случаю Малого нового года (24-го числа 12-го месяца по лунному календарю).
Концерт прошел в прямом эфире разных СМИ, таких как Телеканал развлекательных программ Центрального телевидения (CCTV), новая мобильная видео-площадка "Ян-шипинь", портал "Янши-ван", мобильное приложение для просмотра информационных программ телеканалов CCTV.
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Еще до проведения шоу многие интернет-зрители, в частности, представители молодой аудитории приняли участие в интерактивном танцевальном конкурсе с использованием языка жестов "2020 - победа для всех", который также был организован Медиакорпорацией Китая. По итогам конкурса, жест пальцами в виде буквы V стал самым популярным. Этим жестом молодежь выразила искренние новогодние пожелания и надежды на будущее.
В 2020 году на авансцену страны выходит поколение родившихся в 90-е и 2000-е годы. Идя в ногу со временем, они принимают эстафету старшего поколения, стремясь к новым свершениям.
Прошедший 2019 год был наполнен значимыми событиями: в центре Пекина прошел грандиозный по своему масштабу военный парад в честь 70-летия образования Китайской народной республики, по всей стране продолжали оказание адресной помощи нуждающемуся населению и принимали точечные меры по ликвидации бедности; автоматической межпланетной станции "Чанъэ-4" удалось прилуниться на обратной стороне Луны; в пекинском районе Дасин открылся международный аэропорт Дасин; центр запуска спутников Сичан осуществил запуски 52-го и 53-го навигационных спутника навигационной системы "Бэйдоу".
Следует отметить, что организаторы новогоднего вечера подготовили самобытные яркие номера, уделяя особое внимание предпочтениям молодой интернет-аудитории, в частности, они использовали лексику интернет-сленга, доступного и модного среди молодежи.
Концерт собрал огромное число самых популярных артистов кино и телевидения, знаменитых певцов и новых интернет-знаменитостей. В программу включили песни на злобу дня, посвященные проблемам нынешнего общества, композиции о любви и стремлении простых людей к мечте. Помимо профессиональных коллективов Пекина, Сямэня, Лучжоу и других районов страны, многие номера исполнили обычные люди, прославившиеся благодаря интернету.
На сцене прошел дебют группы Boys-CCTV, в состав которой вошли знаменитые телеведущие Нигэ Мэйти, Чжу Гуанцюань и Кан Хуэй.
Контакты с аудиторией велись в специальном разделе комментариев на сайте концерта "#мои новогодние пожелания-2020". Согласно замыслу организаторов шоу, пожелания участников мероприятий отражались на мониторе на месте проведения концерта.
Именно на этом дисплее зрители концерта увидели новогодние видео-пожелания "отца китайского гибридного риса", академика Юань Лунпина и директора Института исследований дуньхуанской культуры Фань Цзиньши.
Концерт завершился в атмосфере всеобщего веселья. По замыслу организаторов и режиссерской команды, "Молодежный карнавал" в полной мере отразил лучшие национальные качества китайского народа, в частности, молодых людей, которые полны решимости и энтузиазма для продвижения по пути развития в новую эпоху.
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