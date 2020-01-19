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Парламент востока Ливии заявил, что не допустит вмешательства Турции
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РИА Новости

Парламент востока Ливии заявил, что не допустит вмешательства Турции

12:36 19.01.2020 (обновлено: 16:16 19.01.2020)
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© REUTERS / Ismail ZetouniСотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
© REUTERS / Ismail Zetouni
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
КАИР, 19 янв – РИА Новости. Спикер заседающего на востоке Ливии парламента Акиля Салех заявил, что война с террористическими и экстремистскими группировками на всей территории страны будет продолжаться до победы, а ливийский народ не допустит вмешательства Турции и других иностранных государств, сообщает ливийский информационный сайт "Ахбар Либия".
"Ливийский народ не пойдет на компромисс и не допустит вмешательства Турции или других в ливийские дела… Наша война против терроризма и экстремизма продолжается до изгнания всех вооруженных группировок и освобождения всей территории Ливии", - заявил Салех на встрече с представителями восточно-ливийских племен после международной поездки, включавшей Египет и Россию.
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Он также подчеркнул, что встречу в Москве 13 января нельзя считать неудачной.
"Это не российская сторона не добилась успеха, а правительство нацсогласия (Файеза Сарраджа – ред.) и Турция провалились в достижении окончательного соглашения", - подчеркнул он.
Салех также отметил роль Египта и лично президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по решению ливийской проблемы.
"Египет и египетский президент занимают конструктивную позицию и поддерживают законную сторону в ливийском конфликте и весь ливийский народ", - подчеркнул спикер.
После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент (палата представителей), который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
В апреле 2019 года Халифа Хафтар объявил о начале наступления ЛНА на Триполи с целью зачистки столицы от действующих там вооруженных и террористических группировок. Триполийские власти объявили об ответной операции. Ситуация в Ливии еще больше обострилась в конце ноября, когда президент Турции Тайип Эрдоган и глава ПНС Саррадж подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
Чтобы погасить напряженность и добиться прекращения огня и начала политического урегулирования, 13 января в Москве состоялись межливийские переговоры с участием Хафтара и Сарраджа. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа и выступил категорически против посреднического участия Турции в ливийском урегулировании. Делегация ПНС соглашение подписала.
В воскресенье в Берлине пройдет международная конференция по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие.
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджАкиля СалехХалифа ХафтарЛивияТурцияВ мире
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