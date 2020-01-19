Иракские силовики задержали одного из главарей ИГ*

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Иракское управление по борьбе с терроризмом заявило о задержании одного из главарей террористической группировки ИГ* в городе Фаллуджа.
Управление сообщило в Twitter, что оно задержало одного из главарей ИГ*, "отвечающего за внутреннюю безопасность" группировки в Фаллудже в рамках продолжения преследования террористических ячеек.
#ICTS arrests #ISIS security official Of Fallujah. pic.twitter.com/Yl9Vd9kF44— جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) January 19, 2020
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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