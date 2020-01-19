Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном

"Мы понимаем, что наша деятельность, вероятно, может быть видна и слышна с ливанской стороны, поэтому мы подчёркиваем, что вся наша деятельность проводится на израильской стороне "голубой линии", и, во избежание просчетов, мы, конечно, уведомили миротворческие силы ООН, чтобы удостовериться, что все осведомлены о том, что мы делаем и что мы действуем с израильской стороны", - добавил Конрикус.