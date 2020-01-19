Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T12:29+0300
https://ria.ru/20200119/1563596444.html
Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном
https://cdn25.img.ria.ru/images/15938/22/159382284_0:0:2126:1196_1036x0_80_0_0_e1835535ecdc786837cb98f7c85e6925.jpg
РИА Новости

Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном

12:29 19.01.2020
360
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильская армия
Израильская армия
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильская армия. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия Израиля начала развертывание технологической инфраструктуры для обнаружения подземных строительных работ вдоль границы с Ливаном, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус в ходе телефонного брифинга.
По информации пресс-службы израильской армии, в основе инфраструктуры находится уникальная технология, разработанная с учетом особенностей местности северной границы страны. Ее целью является наблюдение за подземной деятельностью. В случае обнаружения такой деятельности, она будет нейтрализована.
Конрикус отметил, что развертывание инфраструктуры "не связано с какими-либо новыми разведданными".

"Мы понимаем, что наша деятельность, вероятно, может быть видна и слышна с ливанской стороны, поэтому мы подчёркиваем, что вся наша деятельность проводится на израильской стороне "голубой линии", и, во избежание просчетов, мы, конечно, уведомили миротворческие силы ООН, чтобы удостовериться, что все осведомлены о том, что мы делаем и что мы действуем с израильской стороны", - добавил Конрикус.

Ранее сообщалось, что в ходе операции "Северный щит" (конец декабря 2018 - начало января 2019 года) израильские военные обнаружили несколько тоннелей, проложенных боевиками движения "Хезболла" под границей с Ливаном. Операция проходила в виде инженерных работ на израильской стороне границы. Армия привела в повышенную боеготовность части северного округа и стянула туда подкрепления.
Израильские армейские вертолеты
17 января, 01:04
Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
2200014
Обсудить 0
ИзраильЛиванВ мире
Рекомендуем
Столица Иордании город Амман
Парламент Иордании проголосовал против импорта израильского газа
Ирак
Иракские силовики задержали одного из главарей ИГ*
Председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Али Лариджани
Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ из-за действий Европы
Испытания американского беспилотника X-61А
"Гремлин" от Пентагона: в США показали полет беспилотника X-61А
Премьер-министр Ливана Саад Харири
И.о. премьера Ливана Харири призвал не провоцировать народ
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011
СМИ: участники встречи по Ливии призовут не атаковать нефтяные объекты
Жители Владивостока во время Крещенских купаний на пляже Юбилейный в Спортивной гавани во Владивостоке
Более двух миллионов россиян приняли участие в крещенских купаниях
Бойцы ПНС в Триполи
На конференции в Берлине запустят мониторинг прекращения огня в Ливии
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото
В Газе при взрыве израильской мины погиб палестинский фермер
Ситуация в Ливии
В МИД Италии предложили вводить санкции для разрешения кризиса в Ливии
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Парламент востока Ливии заявил, что не допустит вмешательства Турции
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране
Тегеран
Вылеты из аэропорта Тегерана приостановили из-за снегопада
Основатель группы компаний Lotte Син Гек Хо
Умер основатель группы компаний Lotte
Города мира. Берлин
В Берлине усилили меры безопасности в связи с конференцией по Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния