"Гремлин" от Пентагона: в США показали полет беспилотника X-61А

Летательный аппарат запустили с транспортного самолета-носителя Hercules, он пробыл в небе более полутора часов.
Программа "Гремлины" заключается в использовании большого количества недорогих беспилотников, которые действуют роем, вводя в заблуждение средства ПВО противника.
Ожидается, что каждый из дронов получит турбореактивный двигатель и сможет преодолевать расстояние до тысячи километров. При этом предполагается, что после выполнения задачи транспортный самолет будет отлавливать беспилотники прямо в воздухе.
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