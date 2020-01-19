"Гремлин" от Пентагона: в США показали полет беспилотника X-61А

Летательный аппарат запустили с транспортного самолета-носителя Hercules, он пробыл в небе более полутора часов.

Ожидается, что каждый из дронов получит турбореактивный двигатель и сможет преодолевать расстояние до тысячи километров. При этом предполагается, что после выполнения задачи транспортный самолет будет отлавливать беспилотники прямо в воздухе.