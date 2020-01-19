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"Гремлин" от Пентагона: в США показали полет беспилотника X-61А
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РИА Новости

"Гремлин" от Пентагона: в США показали полет беспилотника X-61А

12:25 19.01.2020 (обновлено: 14:11 19.01.2020)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американская компания Dynetics показала первый полет беспилотника X-61А, создаваемого в рамках программы Gremlins ("Гремлины") при поддержке Пентагона. Видео опубликовано на YouTube.
Летательный аппарат запустили с транспортного самолета-носителя Hercules, он пробыл в небе более полутора часов.
Программа "Гремлины" заключается в использовании большого количества недорогих беспилотников, которые действуют роем, вводя в заблуждение средства ПВО противника.
Ожидается, что каждый из дронов получит турбореактивный двигатель и сможет преодолевать расстояние до тысячи километров. При этом предполагается, что после выполнения задачи транспортный самолет будет отлавливать беспилотники прямо в воздухе.
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