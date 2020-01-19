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На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране
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РИА Новости

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

12:25 19.01.2020 (обновлено: 13:00 19.01.2020)
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© Фото : страница Офиса Президента Украины в FacebookФрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
© Фото : страница Офиса Президента Украины в Facebook
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", следует из трансляции телеканала "112. Украина".
В Украину привезли 11 тел, из которых 9 - члены экипажа сбитого самолета, и два пассажира.
На взлетно-посадочной полосе присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Церемония памяти погибших будет проходить в терминале В аэропорта "Борисполь" с 12.00 (13.00 мск) и продлится до 19.00 (20.00 мск). С 13.00 (14.00 мск) к церемонии могут присоединиться все желающие.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Эксперт: США могут использовать крушение Boeing для санкций по Ирану
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеДмитрий РазумковBoeing 737-800Владимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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