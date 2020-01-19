На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

В Украину привезли 11 тел, из которых 9 - члены экипажа сбитого самолета, и два пассажира.

На взлетно-посадочной полосе присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Церемония памяти погибших будет проходить в терминале В аэропорта "Борисполь" с 12.00 (13.00 мск) и продлится до 19.00 (20.00 мск). С 13.00 (14.00 мск) к церемонии могут присоединиться все желающие.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.