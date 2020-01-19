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Жительница Приморья отметила столетний юбилей
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РИА Новости

Жительница Приморья отметила столетний юбилей

12:08 19.01.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПраздничный букет в день 8 марта
Праздничный букет в день 8 марта
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Бывшая работница Уссурийского локомотиворемонтного завода в Приморье Мария Ивановна Агеева 16 января отметила 100-летний юбилей, сообщает в воскресенье правительство региона.
Мария Ивановна родилась в одной из деревень Волгоградской области. Позже она переехала жить и работать в Приморский край. Здесь она вышла замуж - ее муж переехал на Дальний Восток из Воронежа. В семье родилось трое сыновей и три дочери. Сейчас у пенсионерки есть семь внуков и шесть правнуков, один из них работает на железной дороге.

"Железной дороге Мария Ивановна посвятила 21 год своей трудовой деятельности. Из них почти 16 лет проработала на Уссурийском локомотиворемонтном заводе. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны удостоена звания "труженик тыла". Кроме того, она является почетным ветераном завода", - отмечают власти.

Со 100-летним юбилеем Марию Ивановну поздравили представители правительства региона, профсоюза, депутаты и местные власти.
По данным ПФР за 2018 года, в РФ проживали почти 16 тысяч пенсионеров старше 100 лет.
Японская долгожительница Канэ Танака. 5 января 2020
5 января, 18:03
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