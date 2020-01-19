Жительница Приморья отметила столетний юбилей

Мария Ивановна родилась в одной из деревень Волгоградской области. Позже она переехала жить и работать в Приморский край. Здесь она вышла замуж - ее муж переехал на Дальний Восток из Воронежа. В семье родилось трое сыновей и три дочери. Сейчас у пенсионерки есть семь внуков и шесть правнуков, один из них работает на железной дороге.