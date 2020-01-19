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В ДНР обвинили силовиков в обстреле окраин Донецка из минометов
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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в обстреле окраин Донецка из минометов

11:28 19.01.2020 (обновлено: 12:43 19.01.2020)
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© AFP 2019 / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие с минометом
Украинские военнослужащие с минометом
© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 10:20 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. По направлению Пески — Веселое выпущено семь мин калибром 82 миллиметра", — сказал он.

Всего за сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня четыре раза.

Урегулирование ситуации на востоке Украины

В начале декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — по урегулированию ситуации в Донбассе. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подтвердили приверженность Минским соглашениям.
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Согласно документу, к концу марта должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".
Зеленский также выразил обеспокоенность несоблюдением в Донбассе режима "полной тишины" и заявил, что представители Киева будут активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Первый за два года обмен прошел 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск — властям Украины — 76 человек.
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