В ДНР обвинили силовиков в обстреле окраин Донецка из минометов

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка , сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 10:20 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. По направлению Пески — Веселое выпущено семь мин калибром 82 миллиметра", — сказал он.

Всего за сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня четыре раза.

Урегулирование ситуации на востоке Украины

В начале декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — по урегулированию ситуации в Донбассе. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подтвердили приверженность Минским соглашениям.

Согласно документу, к концу марта должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".

Зеленский также выразил обеспокоенность несоблюдением в Донбассе режима "полной тишины" и заявил, что представители Киева будут активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.