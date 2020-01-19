Число пострадавших при пожаре в Чехии достигло 29 человек

ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Число погибших при пожаре в доме престарелых в Чехии возросло до восьми, пострадали, по уточненным данным, уже 29 человек, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.
"Медики уточняют данные о результатах трагического пожара в доме пенсионеров в городе Вейпрты. Восемь человек погибли, согласно новым данным, ранения получили 29 человек, из них три – тяжелые. Сюда входят и те люди, которые надышались дыма. Эти данные продолжают уточняться", - сказал Воленик.
По его словам, пожар начался около 6 часов (8.00 мск) утра в воскресенье, сейчас пожарные заканчивают тушение. На месте задействованы также семь медицинских бригад, в том числе две – из Германии.
Город Вейпрты фактически составляет единое целое с соседним немецким городом Баренштейном, их разделяет лишь маленькая речушка Полава (по-немецки – Пельбах), которую можно перешагнуть. В городе проживает 2,9 тысячи человек, он входит в Хомутовский край Чехии. Город Вейпрты находится на высоте около 800 метров в Рудных горах, по соседству расположено несколько горнолыжных центров.