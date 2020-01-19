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Число пострадавших при пожаре в Чехии достигло 29 человек
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РИА Новости

Число пострадавших при пожаре в Чехии достигло 29 человек

11:09 19.01.2020
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© Flickr / Jaroslav A. PolákПожарные машины, Чехия
Пожарные машины, Чехия
© Flickr / Jaroslav A. Polák
Пожарные машины, Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Число погибших при пожаре в доме престарелых в Чехии возросло до восьми, пострадали, по уточненным данным, уже 29 человек, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.
"Медики уточняют данные о результатах трагического пожара в доме пенсионеров в городе Вейпрты. Восемь человек погибли, согласно новым данным, ранения получили 29 человек, из них три – тяжелые. Сюда входят и те люди, которые надышались дыма. Эти данные продолжают уточняться", - сказал Воленик.
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По его словам, пожар начался около 6 часов (8.00 мск) утра в воскресенье, сейчас пожарные заканчивают тушение. На месте задействованы также семь медицинских бригад, в том числе две – из Германии.
Город Вейпрты фактически составляет единое целое с соседним немецким городом Баренштейном, их разделяет лишь маленькая речушка Полава (по-немецки – Пельбах), которую можно перешагнуть. В городе проживает 2,9 тысячи человек, он входит в Хомутовский край Чехии. Город Вейпрты находится на высоте около 800 метров в Рудных горах, по соседству расположено несколько горнолыжных центров.
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ЧехияВ мире
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