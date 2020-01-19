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ВСУ размещают технику в жилых кварталах, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ размещают технику в жилых кварталах, заявили в ДНР

11:09 19.01.2020 (обновлено: 11:53 19.01.2020)
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские силовики размещают боевую технику в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

"Враг продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов... в Новобахмутовке - размещение одного БТР, в Сухой Балке - бронированная разведывательная машина, два БТР и БПМ в Богдановке и одно ЗРК "Оса" в Возрождении", - сказал журналистам представитель ведомства.

В управлении Народной милиции отметили, что, пытаясь скрыть от представителей Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ нахождение у линии соприкосновения тяжёлого вооружения, силовики применяют средства радиоэлектронной борьбы для создания помех беспилотникам наблюдателей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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