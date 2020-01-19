ВСУ размещают технику в жилых кварталах, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские силовики размещают боевую технику в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной республики.
"Враг продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов... в Новобахмутовке - размещение одного БТР, в Сухой Балке - бронированная разведывательная машина, два БТР и БПМ в Богдановке и одно ЗРК "Оса" в Возрождении", - сказал журналистам представитель ведомства.
В управлении Народной милиции отметили, что, пытаясь скрыть от представителей Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ нахождение у линии соприкосновения тяжёлого вооружения, силовики применяют средства радиоэлектронной борьбы для создания помех беспилотникам наблюдателей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.