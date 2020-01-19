УАЗ раскрыл подробности проекта по созданию автомобиля для Минобороны

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ульяновский автозавод рассказал о разработках полноприводного автомобиля с кузовом вагонного типа.
Проект "Вагон" запустили в 1989 году по требованию Главного автотранспортного управления Минобороны. Ведущим конструктором был Александр Щербаков.
Сначала появились опытные образцы УАЗ-3972 — бескапотные машины третьего поколения семейства, а в 1990 году увидели свет три экземпляра военного санитарного фургона на мостах и один "гражданский" микроавтобус.
В серийное производство эта модель так и не пошла, однако разработки инженеров потом применяли при создании внедорожников УАЗ, отмечает пресс-служба завода.