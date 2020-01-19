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УАЗ раскрыл подробности проекта по созданию автомобиля для Минобороны
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РИА Новости

УАЗ раскрыл подробности проекта по созданию автомобиля для Минобороны

10:58 19.01.2020 (обновлено: 14:27 19.01.2020)
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© Фото : УАЗАвтомобиль УАЗ-3972
Автомобиль УАЗ-3972
© Фото : УАЗ
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ульяновский автозавод рассказал о разработках полноприводного автомобиля с кузовом вагонного типа.
Проект "Вагон" запустили в 1989 году по требованию Главного автотранспортного управления Минобороны. Ведущим конструктором был Александр Щербаков.
Сначала появились опытные образцы УАЗ-3972 — бескапотные машины третьего поколения семейства, а в 1990 году увидели свет три экземпляра военного санитарного фургона на мостах и один "гражданский" микроавтобус.
В серийное производство эта модель так и не пошла, однако разработки инженеров потом применяли при создании внедорожников УАЗ, отмечает пресс-служба завода.
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АвтоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ульяновский автомобильный заводБезопасность
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Уродец из прошлого века
19 января, 11:52
Андрей Глухарев
17100213
Буханка... Квадратная... 50 лет дизайн пилили, похвалить наверное надо...
19 января, 11:59
oo-timokhin
1040007
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