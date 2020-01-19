В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.