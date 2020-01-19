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В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

10:58 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ополченцы Донецкой народной республики . Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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