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Культура
2020-01-19T10:57+0300
https://ria.ru/20200119/1563594640.html
Мишустин поздравил кинорежиссера Абдрашитова с юбилеем
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РИА Новости

Мишустин поздравил кинорежиссера Абдрашитова с юбилеем

10:57 19.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вадим Абдрашитов. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Вадима Абдрашитова с юбилеем, назвав его работы классикой киноискусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Советский и российский кинорежиссер отмечает в воскресенье 75-летие.
"Ваши серьёзные и глубокие работы стали классикой киноискусства. "Слово для защиты", "Охота на лис", "Парад планет", "Время танцора" – фильмы-события, фильмы – исследования человеческой природы. В каждом – сложные судьбы людей, призыв к единению, состраданию, ответственному отношению к тем, кто рядом с тобой", - говорится в телеграмме.
Мишустин добавил, что и сегодня работы Абдрашитова актуальны, интересны и заставляют зрителей "думать, сопереживать, затрагивают душу".
Вадим Абдрашитов. Архивное фото
19 января 2015, 10:45
Биография Вадима Абдрашитова19 января 2015 года исполняется 70 лет кинорежиссеру Вадиму Юсуповичу Абдрашитову.
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КультураМихаил МишустинВадим АбдрашитовРоссия
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