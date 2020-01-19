Мишустин поздравил кинорежиссера Абдрашитова с юбилеем

"Ваши серьёзные и глубокие работы стали классикой киноискусства. "Слово для защиты", "Охота на лис", "Парад планет", "Время танцора" – фильмы-события, фильмы – исследования человеческой природы. В каждом – сложные судьбы людей, призыв к единению, состраданию, ответственному отношению к тем, кто рядом с тобой", - говорится в телеграмме.