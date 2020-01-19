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МВД проводит проверку из-за видео с дракой в ТЦ в Химках
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РИА Новости

МВД проводит проверку из-за видео с дракой в ТЦ в Химках

10:55 19.01.2020 (обновлено: 18:08 19.01.2020)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ГУ МВД России по Московской области проводит проверку после видео с ЧП в ТЦ в подмосковных Химках, где охранник, разнимая драку, якобы ударил подростка.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник охраны в торговом центре предпринял попытку разнять двух подростков, устроивших потасовку. Он ударил одного из подростков кулаком в лицо, а затем пнул упавшего ногой.
"По размещенной в интернете информации проводится проверка", - сказали РИА Новости пресс-службе ГУ МВД России по области.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, заявлений в полицию в связи с инцидентом в торговом центре в Химках пока не поступало. "В полицию в связи с этим инцидентом пока никто не обращался", - сказал собеседник агентства.
Подмосковные следователи также проверят информацию СМИ о превышении полномочий охранником одного из торговых центров, запланировано проведение опросов.
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МВД РФМосковская областьХимкиПроисшествия
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