МВД проводит проверку из-за видео с дракой в ТЦ в Химках

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ГУ МВД России по Московской области проводит проверку после видео с ЧП в ТЦ в подмосковных ГУ МВД России по Московской области проводит проверку после видео с ЧП в ТЦ в подмосковных Химках , где охранник, разнимая драку, якобы ударил подростка.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник охраны в торговом центре предпринял попытку разнять двух подростков, устроивших потасовку. Он ударил одного из подростков кулаком в лицо, а затем пнул упавшего ногой.

"По размещенной в интернете информации проводится проверка", - сказали РИА Новости пресс-службе ГУ МВД России по области.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, заявлений в полицию в связи с инцидентом в торговом центре в Химках пока не поступало. "В полицию в связи с этим инцидентом пока никто не обращался", - сказал собеседник агентства.