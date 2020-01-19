Мишустин поздравил дирижера Александра Дмитриева с 85-летием

В воскресенье, 19 января, дирижёру-лауреату Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии исполняется 85 лет.

"Долгие годы вы возглавляете Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии. Благодаря вашему профессионализму и энергии он стал одним из лучших исполнительских коллективов, подлинным символом русской культуры. Вы как-то сказали, что музыка должна развивать и пробуждать чувства, особенно прекрасного. Каждое выступление прославленного оркестра подтверждает эти слова и неизменно дарит публике яркие впечатления", - говорится в телеграмме.

По его словам, виртуозное владение дирижёрским искусством и мастерство интерпретации позволяют Дмитриеву открывать слушателям невероятную силу и красоту классической музыки.

"Искреннего уважения заслуживает ваша педагогическая деятельность в Санкт-Петербургской консерватории, где вы передаёте свою любовь к музыке новому поколению исполнителей. Многие из ваших учеников стали настоящими звёздами, завоевали любовь зрителей", - подчеркнул Мишустин.