Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой

Соловьев предложил не обращать внимания на существование Водонаевой после ее скандальных высказываний.

"Пусть живет в своем убожестве", — цитирует слова телеведущего Ura.ru.

По его мнению, модели пора "посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям".

Несколько дней назад Алена Водонаева прокомментировала предложенные президентом меры по увеличению рождаемости в стране. Как заявила модель, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить материнский капитал.

Позднее Водонаева попыталась оправдаться за свои высказывания. По ее словам, она имела в виду "людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству". Кроме того, она обрушилась с критикой на Ольгу Скабееву и шоу "60 минут", обвинив программу в "пропаганде агрессии и невежества". Водонаевой также не понравилась демонстрация фото с ее страниц в соцсетях.