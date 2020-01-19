Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T14:50+0300
https://ria.ru/20200119/1563594509.html
Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой
https://cdn23.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ea6466211ac8b940128cb96f27358e73.jpg
РИА Новости

Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой

10:51 19.01.2020 (обновлено: 14:50 19.01.2020)
19851
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Соловьев раскритиковал модель Алену Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".
Соловьев предложил не обращать внимания на существование Водонаевой после ее скандальных высказываний.

"Пусть живет в своем убожестве", — цитирует слова телеведущего Ura.ru.

По его мнению, модели пора "посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям".
Алена Водонаева
Вчера, 05:30
Водонаева объяснила слова о "быдле", получающем маткапитал
Несколько дней назад Алена Водонаева прокомментировала предложенные президентом меры по увеличению рождаемости в стране. Как заявила модель, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей, чтобы получить материнский капитал.
Позднее Водонаева попыталась оправдаться за свои высказывания. По ее словам, она имела в виду "людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству". Кроме того, она обрушилась с критикой на Ольгу Скабееву и шоу "60 минут", обвинив программу в "пропаганде агрессии и невежества". Водонаевой также не понравилась демонстрация фото с ее страниц в соцсетях.
Модель не первый раз оказывается в центре скандала. Так, в конце декабря она написала, что "презирает" многодетные семьи, которые "живут в нищете". По словам Водонаевой, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
17 января, 20:40
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
41615431354
Обсудить 33
Алена ВодонаеваОльга СкабееваВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Как же надоел Соловьев. Почему даже не видя его в эфире, мне приходится читать о нем в новостях?
19 января, 12:40
DIDenis Inkognito
25000152
Модель из конструкторского бюро имени Собчаков.
19 января, 12:13
vvab6
5391003
Рекомендуем
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Запуск в США
Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
Автомобиль УАЗ-3972
УАЗ раскрыл подробности проекта по созданию автомобиля для Минобороны
Тимур Гайдуков
Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в "пропаганде агрессии"
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния