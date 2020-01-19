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Религия и мировоззрение
2020-01-19T10:51+0300
https://ria.ru/20200119/1563594317.html
"Налейте взашей": как освящали воду в Крещенский сочельник
https://cdn24.img.ria.ru/images/156359/41/1563594187_0:273:2950:1932_1036x0_80_0_0_216cc89462053c4f71dde0ecc044ef7a.jpg
РИА Новости

"Налейте взашей": как освящали воду в Крещенский сочельник

10:44 19.01.2020 (обновлено: 10:51 19.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Артем Буденный. Сегодня православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после принесенного покаяния. Накануне – в Крещенский сочельник – и сегодня в храмах освящают воду – ее могут набрать все желающие. Считается, что она обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении и исцеляет от болезней. О том, как проходило освящение воды в главном храме Русской православной церкви и что советуют с ней делать верующие, в репортаже корреспондента РИА Новости.

Ранняя пташка

Субботним утром Москва еще спит, улицы пусты. Только птицы не по-зимнему бодро встречают горожан. В столичном храме Христа Спасителя на литургию собралось не более 500 человек.
"Это совсем немного. Весь наш приход – 1000 человек, есть воскресная школа, один только хор – человек 200. Часто бывают и туристы. А храм вмещает тысяч восемь-десять", - рассказывает Людмила, которая следит в храме за свечами. Она ждет прихожан на вечернюю службу и литургию в сам праздник. "А сейчас люди еще не проснулись, да и погода хорошая – люди сначала погуляют, потом начнут о духовном думать", - говорит Людмила.
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Ранняя пташка здесь – Федя из Китая. Он учится в Москве на экономиста и только знакомится с православной традицией. Федор не уверен, что будет набирать святую воду, но точно знает, что "если на душе и в мыслях плохо, здесь можно прийти в норму и почувствовать покой" - поэтому и пришел в храм субботним утром.

Микроскопическая благодать

"Чувствуешь себя великолепно: прилив сил. Попробуйте водички натощак с просфорочкой, потом молитвенное правило. И сразу ясность ума – знаешь, что тебе сделать в этот день", - рассказывает Светлана, прихожанка храма Христа Спасителя. Она никогда не разбавляет святую воду: берет сразу 36 бутылок - по 12 на каждого члена семьи; получается в месяц по бутылке чистой святой воды на человека. "Соседка смотрит на меня и говорит, что приедет сюда с чемоданчиком", - смеется она.
Воду можно использовать по-разному: когда болеешь – пить, тогда быстрее поправишься, а можно и больные места мазать, уверяет женщина. "А у меня дома есть пульверизатор - если что, побрызгал – хорошо. Микроскопическая доза, но благодать. У каждого свои "фишки". Вы, вот, лучше взашей себе налейте этой водички", - советует она и улыбается.
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Иордан в душе

Тем временем все готово к освящению воды. В нижнем храме Христа Спасителя (Преображенская церковь) установлен огромный чан на несколько сотен литров. Но за церковной оградой – толпа с бутылками всех размеров.
"Вода постоянно поступает через трубу и перемешивается. Но она вся святая", - рассказывает Галина, сотрудница храма. Женщина рассказывает, что как-то она заболела, не смогла на праздник Крещения прийти в храм за водой. "Слышала, что вся вода на планете в крещенскую ночь становится святой, но были сомнения: из-за маловерия. А выхода не было - набрала из крана пять литров. Так она год стояла и не испортилась даже. Это чудо", - уверяет она.
Христиане верят, что через Боговоплощение, пришествие Бога на Землю в человеческой плоти происходит освящение не только самого человека, но и всех стихий на Земле. Однако среди духовенства Русской церкви есть разные мнения о том, святая ли вода течет из крана в Крещенскую ночь.
"Кто-то из батюшек говорил, что он окунается каждое крещение в реках Иордана – набирает ванну теплой водички и купается", - смеется Галина. По ее словам, чудеса происходят повсюду, но особенно это явно на самой реке Иордан, куда погружался Иисус Христос: в праздник Крещения Господня вода идет против течения.
"В Иерусалиме три известных чуда: сошествие благодатного огня на Пасху, Иордан идет вспять на Крещение и облако появляется на горе Фавор на Преображение. Поезжайте – посмотрите сами", - советует женщина.
"Мы все через это прошли. Принимаем ее (святую воду) – и болезнь отступает. Горло болит, или температура – каждый час по чайной ложке – и реально жар спадает", - говорит Галина.
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Ко всякой пользе

Тем временем начинается чин великого освящения воды. Патриарх Кирилл читает отрывок из Евангелия: "Пришел Иисус из Назарета галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".
"Сам убо, Человеколюбче Царю, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа и освяти воду сию", - произносит трижды патриарх Кирилл и крестит воду. А вслед погружает в нее и крест.
В проповеди патриарх отметит, что не стоит ждать немедленных результатов от благодати Божией, поскольку она усваивается по мере готовности человека ее принять. "Кому-то кажется, что она недостаточно эффективно работает, кто-то требует немедленный результат, немедленного чуда. Но благодать, сила Божия предназначена не для того, чтобы удивлять людей, но чтобы духовно оплодотворять каждого человека. Усваивается благодать по мере нашей с вами готовности и по мере нашего стремления и желания обрести ее", - сказал он.
"Пару лет назад прихожанка 80 лет упала, сломала тазобедренный сустав", - вспоминает сотрудница храма Галина. Та бабушка отказалась от операции и лекарств, хотя сама – врач и "знала, чем это чревато". "Просфорка и крещенская вода – и она до сих пор ходит. Периодически бывает в храме. Маленькая, худенькая, с палочкой. Такие чудеса", - подытожила сотрудница храма.
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Религия и мировоззрениеИисус ХристосКрещение ГосподнеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссиярелигияОбщество
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