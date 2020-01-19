Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ягеллонский замок, где фашисты устроили склад боеприпасов, советские партизаны взорвали в 1945 году с такой силой, что были уничтожены и все здания вокруг, рассказал журналистам легендарный разведчик, Герой России Ягеллонский замок, где фашисты устроили склад боеприпасов, советские партизаны взорвали в 1945 году с такой силой, что были уничтожены и все здания вокруг, рассказал журналистам легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян , руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.

"Немцы приехали как раз туда перевооружаться, <...> взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены", — сказал Ботян.

Он рассказал, что благодаря знанию польского языка смог выстроить "очень хорошие связи с польским подпольем". Это помогло ему найти человека, по происхождению поляка, который работал в замке и согласился заложить там мину.

Ботян отметил, что при отступлении немцы планировали при помощи сосредоточенной в замке взрывчатки взорвать плотину недалеко от Кракова, чтобы затопить город.

"Тем самым я не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков. У них не было чем… И вот этим самым мы спасли Краков. А потом Красная армия как наступила, немцы уходили уже не дорогой, а лесами, мы их ловили в лесу по несколько человек. Так что наступление было очень эффективным", — добавил Ботян.