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Число погибших при обстреле казармы в Йемене выросло до 70 человек
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РИА Новости

Число погибших при обстреле казармы в Йемене выросло до 70 человек

09:53 19.01.2020 (обновлено: 09:58 19.01.2020)
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© Фото : Sputnik/стрингерРазрушения в городе Саада на северо-востоке Йемена
Разрушения в городе Саада на северо-востоке Йемена
© Фото : Sputnik/стрингер
Разрушения в городе Саада на северо-востоке Йемена. Архивное фото
КАИР, 19 янв - РИА Новости. Число погибших при обстреле казармы йеменской армии в провинции Мареб на северо-востоке Йемена возросло до 70, ранены 50 человек, заявил РИА Новости йеменский военный источник.
Ранее сообщалось о 24 погибших и 20 раненых.
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"Число жертв ракетного обстрела тренировочного лагеря призывников в (районе – ред.) аль-Майль на северо-западе города Мареб увеличилось до 70, 50 раненых", - сообщил источник.
Йеменская армия обвинила в обстреле мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Йемен
20 декабря 2019, 01:51
Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными
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ЙеменВ мире
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