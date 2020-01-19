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Собянин пообещал поддержать семьи в трудной финансовой ситуации
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РИА Новости

Собянин пообещал поддержать семьи в трудной финансовой ситуации

09:43 19.01.2020
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© РИА Новости / Денис ГришкинМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации проектов, озвученных в послании президента РФ Федеральному собранию, в городе будут разработаны меры адресной поддержки для семей, находящихся в трудной финансовой ситуации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии: сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Президент, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.

"Поставлена задача об адресной работе с семьями, которые находятся в сложной финансовой ситуации, бедной категорией граждан, которым надо адресно помогать: заключать с ними социальные контракты. Это значит не просто раздавать льготы, но пытаться их вывести из состояния бедности. Это значит - устроить досрочно детей в ясли, детский сад, дать возможность родителям получить новую специальность", - сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

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