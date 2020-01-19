Собянин пообещал поддержать семьи в трудной финансовой ситуации

"Поставлена задача об адресной работе с семьями, которые находятся в сложной финансовой ситуации, бедной категорией граждан, которым надо адресно помогать: заключать с ними социальные контракты. Это значит не просто раздавать льготы, но пытаться их вывести из состояния бедности. Это значит - устроить досрочно детей в ясли, детский сад, дать возможность родителям получить новую специальность", - сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия-1".