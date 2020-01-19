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Глава РФПИ посетит Всемирный экономический форум в Давосе
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РИА Новости

Глава РФПИ посетит Всемирный экономический форум в Давосе

09:36 19.01.2020
1981
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил РИА Новости, что собирается принять участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Юбилейный 50-тый Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что в нем примут участие более 50 глав государств. На форум приедут более 2800 участников из 118 стран мира. Среди них 53 главы государств и правительств, 1700 бизнес-лидеров и 282 известных общественных деятеля.
"Собираюсь. Мы каждый год участвуем в форуме, у нас там большая активная программа, встречи с нашими партнёрами, и, соответственно, будем делать большой приём для всех наших соинвесторов", - сказал Дмитриев РИА Новости.
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
17 января, 20:40
Орешкин посетит форум в Давосе
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияДавосЭкономика
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