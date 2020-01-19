Глава РФПИ посетит Всемирный экономический форум в Давосе

Юбилейный 50-тый Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что в нем примут участие более 50 глав государств. На форум приедут более 2800 участников из 118 стран мира. Среди них 53 главы государств и правительств, 1700 бизнес-лидеров и 282 известных общественных деятеля.