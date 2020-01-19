Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до двух градусов тепла ожидает москвичей в воскресенье, температурный фон остаётся на 6-8 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северной периферией антициклона, западные потоки которого продолжат поставлять атлантическое тепло. В Москве преобладание облачной погоды, преимущественно без осадков. Максимальная температура в городе от нуля до плюс 2, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что при таких условиях температурный фон остается на 6-8 градусов выше климатической нормы января.
Кроме того, в Москве будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.