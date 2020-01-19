Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северной периферией антициклона, западные потоки которого продолжат поставлять атлантическое тепло. В Москве преобладание облачной погоды, преимущественно без осадков. Максимальная температура в городе от нуля до плюс 2, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3", - сообщил Тишковец.