Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T09:32+0300
https://ria.ru/20200119/1563591899.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
https://cdn22.img.ria.ru/images/156358/27/1563582750_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c62cb99eaabf510380050b0147ffb78c.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

09:32 19.01.2020
691
© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до двух градусов тепла ожидает москвичей в воскресенье, температурный фон остаётся на 6-8 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северной периферией антициклона, западные потоки которого продолжат поставлять атлантическое тепло. В Москве преобладание облачной погоды, преимущественно без осадков. Максимальная температура в городе от нуля до плюс 2, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3", - сообщил Тишковец.

Синоптик отметил, что при таких условиях температурный фон остается на 6-8 градусов выше климатической нормы января.
Кроме того, в Москве будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
Голицынский пруд на территории Парка Горького в Москве
Вчера, 18:41
В Гидрометцентре рассказали о тепловой аномалии в ближайшие дни
310212
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о начале "ликвидации" Украины
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Голицынский пруд на территории Парка Горького в Москве
В Гидрометцентре рассказали о тепловой аномалии в ближайшие дни
Запуск в США
Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
Морозы в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Погода в Москве
Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве
Тимур Гайдуков
Умер бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:26Помпео обсудил с главой МИД Германии перемирие в Ливии
18:26Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
18:14Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
18:12Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
18:06Власти Якутска отреагировали на сообщения о гибнущих от холода собаках
18:01Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов
17:58Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
17:56Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
17:54Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
17:54В Саратовской области в ДТП погибли два человека
17:51В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
17:46Более 300 жителей Дагестана обратились к врачам с отравлением
17:37В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
17:32Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
17:31Договоренностей по визиту Хафтара в Москву пока нет, заявил Богданов
17:30В МИД сомневаются, что Хафтар и Саррадж будут общаться в Берлине
17:27Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
17:26Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
17:25МИД: Россия общалась со всеми сторонами на встрече по Ливии в Москве
17:25Принятые на конференции по Ливии решения доведут до сведения СБ ООН
Лента новостейМолния