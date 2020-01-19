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Мадуро рассказал подробности попытки госпереворота в Венесуэле
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РИА Новости

Мадуро рассказал подробности попытки госпереворота в Венесуэле

09:22 19.01.2020 (обновлено: 10:25 19.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью американскому изданию The Washington Post, что заранее знал о готовившейся попытке госпереворота в апреле 2019 года.
В апреле прошлого года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного главы государства Николаса Мадуро. Его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой Карлота, начались столкновения между сторонниками Гуаидо, перекрывшими трассу рядом с базой, и военными. Позже протесты перекинулись на другие районы около дорожной развязки Альтамира в Каракасе. Власти заявили о попытке государственного переворота.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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По словам Мадуро, он узнал о заговоре против него еще за десять дней до начала неудавшегося переворота. Однако он не стал ничего предпринимать, чтобы выявить предателей и понять масштабы возможного мятежа.
Президент заявляет, что глава верховного суда Майкель Морено и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино выдали ему все детали заговора, несмотря на то, что оппозиция считала, что они на их стороне. Так, 20 апреля ему сообщили в ходе совещания, что возглавлявший тогда Службу национальной разведки Венесуэлы (Sebin) генерал Кристофер Фигуэра перешел на сторону его противников, и посоветовали уволить его, но президент решил "устроить ловушку" для теперь уже экс-главы Sebin, "которому в итоге пришлось бежать в Колумбию, а затем в США", приводит издание слова Мадуро. Газета пишет, что переворот должен был состояться 1 мая, однако был перенесен на день раньше.
"Я не пресек это, чтобы посмотреть, как далеко дойдут щупальца этого заговора. Я собирался сорвать его за 24 часа, но они начали раньше", — сказал Мадуро.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой Соединенных Штатов. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
14 января, 23:19Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам
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Хуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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