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В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану
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РИА Новости

В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану

09:20 19.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданию Bild, что США и Европа придерживаются различных подходов в отношениях с Ираном, отметив, что необходимо придерживаться переговоров, чтобы не позволить "разгореться пожару" на Ближнем Востоке.
"У США и Европы различные подходы. Хотя США в одностороннем порядке отказались от ядерного соглашения и перешли к максимальному давлению, мы хотим добиться прогресса путем переговоров. Франция, Великобритания и Германия хотят сохранить соглашение, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - заявил Маас.
Глава МИД назвал необходимыми в отношениях с Ираном как переговоры, так и политическое и экономическое давление, однако отметил бессмысленность "угроз и военных действий".
"Угрозы и военная эскалация ничего не изменили. Мы хотим помешать разгореться пожару на Ближнем Востоке. ЕС полагается на дипломатию, а не эскалацию… И мы не должны делать вид, что ситуация сразу улучшится при смене режима в Тегеране извне", - заявил Маас, отметив, что в Ираке все уже "пошло не так".
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
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Он добавил, что без соглашения Иран, вероятно, уже обладал бы ядерным оружием. "Поэтому соглашение с его правилами контроля столь важно. Ни в одной другой стране мира не проводится больше инспекций ведомством по атомной энергии, чем в Иране", - отметил он.
Маас заявил, что для улучшения положения граждан Ирана, следует поддерживать диалог с властями страны и требовать от них соблюдения прав человека.
Ранее Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Хайко МаасМИД ГерманииИранСШАВ мире
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