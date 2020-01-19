Названы самые популярные лечебные курорты в России

"Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей", — отметили в институте.

По данным специалистов, в 2019 году в российских санаторно-курортных организациях отдохнули 6,4 миллиона человек, в том числе полтора миллиона детей.