Названы самые популярные лечебные курорты в России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самые популярные лечебные курорты в России находятся в Крыму, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщает RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.
По словам экспертов, в Краснодарском крае наиболее популярны Анапа, Сочи, Горячий Ключ, Ейск, а также курорты рядом с Геленджиком и Туапсе.
Среди курортов Ставропольского края специалисты выделили Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.
В Крыму популярностью пользуются Евпатория, Саки, Феодосия, Крымское приморье и Южный берег Крыма.
"Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей", — отметили в институте.
По данным специалистов, в 2019 году в российских санаторно-курортных организациях отдохнули 6,4 миллиона человек, в том числе полтора миллиона детей.
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