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2020-01-19T08:50+0300
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Новым главой МИД КНДР стал специалист по межкорейским отношениям
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РИА Новости

Новым главой МИД КНДР стал специалист по межкорейским отношениям

08:50 19.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. КНДР сменила главу МИД Ли Ён Хо на бывшего военного председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в Северной Корее.
По данным источников агентства, информацию о смене министра иностранных дел распространили среди работников иностранных посольств в Пхеньяне на прошлой неделе.
Ри Сон Гвон возглавлял делегацию КНДР на межкорейских переговорах в 2018 году, а также является председателем комитета по мирному объединению родины, который занимается отношениями КНДР с Южной Кореей.
Как отмечает агентство, помимо работы в межкорейской сфере у Ри Сон Гвона нет опыта в дипломатических отношениях. Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо был известен как специалист по взаимодействию с США, поэтому его отставка может означать отсутствие у Северной Кореи намерения продолжать переговоры с Вашингтоном.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в начале января в докладе по итогам пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии страны заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
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Южная Корея 9 января передала КНДР поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа для лидера КНДР Ким Чен Ына, на что МИД КНДР заявил, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу, и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет. Первый замминистра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван посоветовал Южной Корее и "не мечтать" о возобновлении диалога США-КНДР и не вмешиваться в отношения Трампа и Ким Чен Ына, чтобы не оказаться "в дураках".
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