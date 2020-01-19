Новым главой МИД КНДР стал специалист по межкорейским отношениям

СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. КНДР сменила главу МИД Ли Ён Хо на бывшего военного председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в Северной Корее.

По данным источников агентства, информацию о смене министра иностранных дел распространили среди работников иностранных посольств в Пхеньяне на прошлой неделе.

Ри Сон Гвон возглавлял делегацию КНДР на межкорейских переговорах в 2018 году, а также является председателем комитета по мирному объединению родины, который занимается отношениями КНДР с Южной Кореей.

Как отмечает агентство, помимо работы в межкорейской сфере у Ри Сон Гвона нет опыта в дипломатических отношениях. Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо был известен как специалист по взаимодействию с США, поэтому его отставка может означать отсутствие у Северной Кореи намерения продолжать переговоры с Вашингтоном.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в начале января в докладе по итогам пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии страны заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.