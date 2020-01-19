Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новая форма Космических войск США, продемонстрированная 17 января, вызвала насмешки пользователей Сети.
Изображение обмундирования было опубликовано в Twitter Космических сил. Пользователи признали форму "ужасающе веселой", поскольку цвет униформы выполнен в зеленых цветах, подходящих для леса.
The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the— United States Space Force Ⓥ (@SpaceCorpsUS) 18 января 2020 г.
Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense@usairforce pic.twitter.com/mzr6FAZBwt
Другие комментаторы выразили любопытство, зачем камуфляж вне Земли и какой вообще смысл в Космических силах.
Один из комментаторов отметил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если Космические войска США собрались прятаться от расы эвоков из саги "Звездные войны".
"В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны", — подытожил один из пользователей.
Представители Космических сил США пояснили, что они взяли за основу существующую камуфляжную форму армии и воздушных сил для того, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, в такой форме бойцы Космических сил будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут совместно работать.
О создании Космических войск президент США Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года в рамках церемонии подписания военного бюджета. Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.