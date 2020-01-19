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Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети
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РИА Новости

Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети

07:20 19.01.2020 (обновлено: 14:24 19.01.2020)
97729
© AP Photo / Matt HartmanЗапуск в США
Запуск в США
© AP Photo / Matt Hartman
Запуск в США. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новая форма Космических войск США, продемонстрированная 17 января, вызвала насмешки пользователей Сети.
Изображение обмундирования было опубликовано в Twitter Космических сил. Пользователи признали форму "ужасающе веселой", поскольку цвет униформы выполнен в зеленых цветах, подходящих для леса.
Другие комментаторы выразили любопытство, зачем камуфляж вне Земли и какой вообще смысл в Космических силах.
Один из комментаторов отметил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если Космические войска США собрались прятаться от расы эвоков из саги "Звездные войны".
"В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны", — подытожил один из пользователей.
Представители Космических сил США пояснили, что они взяли за основу существующую камуфляжную форму армии и воздушных сил для того, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, в такой форме бойцы Космических сил будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут совместно работать.
О создании Космических войск президент США Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года в рамках церемонии подписания военного бюджета. Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.
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Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
А командовать Космическими войсками будет Брюс Уиллис! У него очень хорошо получается спасать Землю.
19 января, 07:45
Naum Vygodsky
51960009
Тут смешного ничего нет. У нас тоже Зайцев как то протаскивал форму для солдат, с погоном на груди. Мне вот было тогда смешно. Форму для военных, должны моделировать военные.
19 января, 09:17
Вячеслав Гаджиев
95623029
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