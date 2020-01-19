Новую форму Космических войск США высмеяли в Сети

Представители Космических сил США пояснили, что они взяли за основу существующую камуфляжную форму армии и воздушных сил для того, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, в такой форме бойцы Космических сил будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут совместно работать.