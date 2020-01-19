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Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной
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РИА Новости

Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной

06:30 19.01.2020 (обновлено: 13:26 19.01.2020)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мужчина с автоматом в руках преследовал молодого человека на одной из улиц Челябинска, об этом сообщает местный портал 74.ru.
Инцидент произошел еще 15 января, однако известно о нем стало только сейчас.
Судя по кадрам видео, опубликованного в Сети, молодой человек, убегая от своего преследователя, несколько раз поскальзывается и падает рядом с проезжающими мимо автомобилями.
Видео заканчивается тем, что вооруженный мужчина идет по направлению к остановке общественного транспорта, где находятся люди.
"За кадром остался момент, когда убегавший от бессилия упал в снег на разделительной полосе, к нему подбежал второй и стал бить, вытаскивать на проезжую часть", — цитирует очевидцев 74.ru.
Как сообщили 74.ru в УМВД по Челябинску, в руках у мужчины был страйкбольный автомат. По факту случившегося проводится проверка.
9349611625
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ЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Суровые челябинские мужики настолько суровы, .....
19 января, 06:39
Victor Vorkynov
360002
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