Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мужчина с автоматом в руках преследовал молодого человека на одной из улиц Мужчина с автоматом в руках преследовал молодого человека на одной из улиц Челябинска , об этом сообщает местный портал 74.ru

Инцидент произошел еще 15 января, однако известно о нем стало только сейчас.

Судя по кадрам видео, опубликованного в Сети, молодой человек, убегая от своего преследователя, несколько раз поскальзывается и падает рядом с проезжающими мимо автомобилями.

Видео заканчивается тем, что вооруженный мужчина идет по направлению к остановке общественного транспорта, где находятся люди.

"За кадром остался момент, когда убегавший от бессилия упал в снег на разделительной полосе, к нему подбежал второй и стал бить, вытаскивать на проезжую часть", — цитирует очевидцев 74.ru.