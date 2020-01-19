Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 19 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие раздали 350 продовольственных наборов детям в школе поселка Магрит в сирийской провинции Латакия , а военный оркестр исполнил отечественные и зарубежные хиты для школьников и жителей поселка.

"Идея провести концерт пришла спонтанно. Оркестр уже имеет такой опыт: предыдущую акцию мы делали в поселке Масьяф, командир тактического направления нам посоветовал также сыграть небольшой концерт. Думаю, эта идея приживется и мы будем ее использовать при проведении акций", - рассказал журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Третьяк.

В наборах, которые раздали российские военнослужащие, - рис, чай, сахара, а также мед и тульские пряники. Самым младшим школьникам новогодние и рождественские подарки вручили прямо во время урока. В ответ дети прочитали российским военным стихотворения на арабском языке.

"Сегодня русские подарили нам настоящий праздник, привезли нам не только сладости, но и хорошее настроение", - отметила директор школы Лэйда Хай.