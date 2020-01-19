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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-19T05:05+0300
https://ria.ru/20200119/1563589968.html
Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
https://cdn21.img.ria.ru/images/153192/40/1531924086_0:123:3218:1933_1036x0_80_0_0_670d1cfb98885cf2a280bd89b3602e0d.jpg
РИА Новости

Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных

05:05 19.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на один из районов Латакии
Вид на один из районов Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Вид на один из районов Латакии. Архивное фото
ЛАТАКИЯ (Сирия), 19 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие раздали 350 продовольственных наборов детям в школе поселка Магрит в сирийской провинции Латакия, а военный оркестр исполнил отечественные и зарубежные хиты для школьников и жителей поселка.
"Идея провести концерт пришла спонтанно. Оркестр уже имеет такой опыт: предыдущую акцию мы делали в поселке Масьяф, командир тактического направления нам посоветовал также сыграть небольшой концерт. Думаю, эта идея приживется и мы будем ее использовать при проведении акций", - рассказал журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Третьяк.
В наборах, которые раздали российские военнослужащие, - рис, чай, сахара, а также мед и тульские пряники. Самым младшим школьникам новогодние и рождественские подарки вручили прямо во время урока. В ответ дети прочитали российским военным стихотворения на арабском языке.
"Сегодня русские подарили нам настоящий праздник, привезли нам не только сладости, но и хорошее настроение", - отметила директор школы Лэйда Хай.
Она добавила, что в школе ведется изучение нескольких иностранных языков, а в дальнейшем - планируется ввести и уроки русского. "У детей есть тяга к изучению русского языка. Учитывая, как развиваются отношения наших стран, он им может пригодиться в дальнейшем", - уточнила она.
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Война в СирииЛатакия (мухафаза)СирияВ мире
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